Vietri sul Mare: il Comitato Civico Dragonea denuncia lo stato dell’asfalto. Il Comitato Civico Dragonea ha denunciato la mancata manutenzione ordinaria della strada di Dragonea, nel Comune di Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana:

I disagi si sommano ai disagi, ed in una popolosa frazione come la nostra certe inefficienze andrebbero affrontate subito senza che il cittadino ne faccia richiesta. Anche stavolta siamo qui a denunciare il pessimo stato delle strade della nostra popolosa frazione – scrivono sulla loro pagina Facebook -. Dalle foto trasmesseci dal nostro referente Antonio, si possono notare buche profonde, avvallamenti e asfalto sbriciolato che oltre a rappresentare pericoli per incidenti, stanno arrecando danni ingenti agli automobilisti che ci finiscono inevitabilmente con le ruote dentro viste le ristrettezze della carreggiata. Ben venga le manutenzioni delle piazze, ma qui si parla di manutenzione ordinaria del manto stradale e considerato il bacino di utenza di una frazione che raccoglie il 30 percento della popolazione vietrese, beh, il fatto non è tanto rassicurante. Chiediamo urgentemente che il responsabile alla manutenzione comunale ne prenda atto e si sbrighi nel dare risposta ai nostri cittadini. Non si può andare avanti così. Attendiamo risposte subito. Grazie a tutti i nostri cari cittadini che si attivano concretamente per il bene della nostra cara Dragonea. Solo uniti possiamo difendere i nostri diritti.