Vietri sul Mare, il Comitato Civico Dragonea contro l’abbandono dei rifiuti sulla S.P. 75 e la mancata manutenzione delle strade

Vietri sul Mare, il Comitato Civico Dragonea scende nuovamente in campo per puntare i riflettori su due importanti tematiche. La prima riguarda l’abbandono selvaggio dei rifiuti sulla S.P. 75, comunemente chiamata “Strada dell’Avvocatella”, un’arteria importantissima che collega Dragonea, frazione di Vietri sul Mare con la vicina frazione cavese di San Cesaro. Altro punto sul quale il Comitato chiede un supporto da parte dell’amministrazione comunale è la questione legata alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, così come sottolineato dal Presidente del Comitato Giorgio De Rosa: «E’ tempo di guardare a viso aperto la realtà che ci circonda senza fare esibizionismo. Noi del Comitato Civico Dragonea stiamo raccogliendo in queste settimane numerose istanze di cittadini che ormai sono esasperati su criticità irrisolte da anni».

Il Comitato Civico Dragonea nasce come un movimento spontaneo, non appartenente a nessun colore politico che cerca di raccogliere quelle che sono le problematiche del territorio e manifestarle agli enti preposti.