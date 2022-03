Vietri sul Mare: dopo le segnalazioni del Comitato Civico Dragonea rimossi i rifiuti lungo la SP75 Avvocatella. Cari amici dopo le nostre segnalazioni, siamo lieti di informare che l’amministrazione del Comune di Vietri sul mare si è adoperata con un primo intervento di pulizia per la rimozione dei rifiuti ingombranti che giacevano lungo la SP75 Avvocatella dalla scorsa settimana – hanno informato dal Comitato Civico Dragonea -. Ora più che mai dobbiamo prenderci cura dei nostri territori, impegnandoci, ciascuno nelle proprie possibilità per salvaguardare l’ambiente e il decoro dei nostri meravigliosi paesaggi. Rendiamoci sempre sentinelle attive nel denunciare ogni qualsivoglia sopruso perpretrato contro la nostra amata terra. Viva Dragonea, un popolo che nella storia non si è mai arreso.