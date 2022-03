Vietri sul Mare: al via il restyling della Villa Comunale. Ne parla Valentino Di Domenico in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

A Vietri sul Mare, con l’approssimarsi della bella stagione, la villa comunale si rifà il look. Infatti sono partiti nei giorni scorsi i lavori di restyling dell’area. L’intervento, finanziato grazie all’accensione di un mutuo di 60 mila euro, consentirà, oltre ad un radicale intervento strutturale, di rammodernare anche l’impianto illuminotecnico.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai lavori pubblici, Marcello Civale. «Questi interventi faranno sì che il prossimo cartellone di eventi estivi si terranno in una location magnifica. Come Amministrazione – spiega Civale – siamo sempre attenti alle richieste del territorio ed ai bisogni della popolazione, per cui la Villa Comunale, che costituisce un notevole centro aggregante, risplenderà come merita».

Il sindaco Giovanni De Simone, invece, ha annunciato l’avvio di altri interventi di riqualificazione urbana che interesseranno tutto il territorio vietrese, ed in particolare le frazioni di Dragonea, con il rifacimento di piazza Punzi, Raito, con il completamento dei lavori di allargamento di via Gianturco, Albori, Molina e Marina, dove è previsto l’allargamento del ponte ed il miglioramento della curva in via Cristoforo Colombo.