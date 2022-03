Vietri Attiva sulle dimensioni della spiaggia libera: “Distretto estetico niente affatto etico”. Cominceremo a parlarne oggi, 1 Marzo, in pieno inverno, in tempi non sospetti, quando ancora, pare, non interessi ad alcuno, mostrandovi la singola spiaggia lasciata libera ai cittadini, affinché si misuri, qui, la cifra politica dell’attuale amministrazione.

Ciò che vedete, rappresentata in foto, è la prima spiaggia libera del Comune di Vietri sul Mare, stretta tra il molo tanto caro al Re Vittorio Emanuele e lo stabilimento balneare “Rosa dei Venti”, 8 metri di lunghezza per 3.

Questa foto la dice lunga, come definirla, a voi la scelta.

STRISCIA – GHETTO – POLLAIO – RECINTO DI POVERTA’- IMMONDEZZAIO- DEPOSITO DI QUALCOSA CHE CAPITA SE SERVE LA METTI LA’ –

Ghetto va bene.

Pur sollecitando la nostra creatività, non riusciamo ad attribuire definizione migliore e neanche un lampioncino a luce calda, da antico borgo marinaro, come quelli che adornano corso e piazzetta, riuscirebbe a restituirle la dignità che merita.

Fuor di metafora, non vi è dubbio che questa spiaggia sia, d’ora in poi, l’emblema, il simbolo degli abusi di posizione, delle politiche sociali ristrette e relegate all’angolo da interessi privati, privilegiati ed assecondati dall’amministrazione, compiute nel disprezzo di standard urbanistici, di giustizia ed equità sociale.

Come sia potuto accadere e cosa sia maledettamente sfuggito a noi Vietresi, per essere stati confinati lì, su quella spiaggia, in termini di rispetto e considerazione, ce lo chiediamo con l’amarezza di chi è nato in paradiso, davvero, e non può fruire e godere a pieno delle sue meraviglie se non a caro prezzo.

Ma ecco, abbiamo un piano, una linea per questa esigenza, la storia parte da qui!

Il Comitato Vietri Attiva, su richiesta dei cittadini

CHIEDE

UNA SPIAGGIA COMUNALE ATTREZZATA PRIVA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE, LIBERAMENTE FRUIBILE, CHE DIA DIGNITA’ AI VIETRESI E OPPORTUNITA’ DI IMPIEGO AI PIU’ GIOVANI