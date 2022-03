Vietri Attiva: “Bonus, bollette e canoni di locazione: chi li ha visti?” L’avv Emilia Senatore e Roberta Pecoraro, in qualità di membri della Commissione Assistenza del Comune di Vietri sul Mare, rispondono alle richieste dei cittadini e comunicano quanto segue.

Il Comune ha ricevuto, nel mese di settembre 2021, la somma di € 𝟭𝟬𝟯.𝟵𝟵𝟯,𝟯𝟬 in virtù del Decreto Sostegni bis n.73/2021, da distribuire alle famiglie Vietresi, per bonus alimentari, per contributo bollette (luce, gas o telefono) e per canone di locazione.

𝗦𝗼𝗻𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝘁𝗶, 𝗱𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲, 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗶 𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶, 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗶 𝗮𝗱 € 𝟰𝟵.𝟳𝟴𝟬,𝟬𝟬.

… Ed il restante importo pari ad € 𝟱𝟰.𝟮𝟭𝟯,𝟯𝟬 ?

Le famiglie attendono fiduciose ormai da tre mesi il restante importo per far fronte agli aumenti.

Intanto, il governo ha predisposto ulteriori misure con il Decreto Energia 2022 contro il caro bollette: a cui, attenzione, i 54.213,30 euro 𝑑𝑜𝑣𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑟𝑠𝑖! 𝑁𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑟𝑠𝑖!

𝗤𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗮 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗿𝗶 𝘀𝘂𝗹 𝗠𝗮𝗿𝗲.

Siate fiduciosi e intanto versate il 5 per mille!