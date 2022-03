Riparte la nuova Edizione di Vicoli in Arte con la Scuola di Arti Sceniche e Scrittura Creativa! Un progetto ambizioso, fortemente voluto dal Sindaco Dott. Giuseppe Guida, il Consigliere Giuseppe Vespoli e l’Amministrazione tutta. La Nuova Scuola di Teatro sarà un’occasione di crescita e aggregazione, dove si affronteranno gli aspetti peculiari dell’arte, partendo dalla musica e il canto, la recitazione, la danza e il movimento, fino ad arrivare al magico ed incantevole mondo della scherma scenica. Il tutto sarà dettagliatamente spiegato dagli insegnanti professionisti Sabato 12 Marzo presso la Sala A. Milano del Comune di Positano per la giornata inaugurale: un open day a cui tutti sono invitati a partecipare per iniziare insieme questo bellissimo progetto artistico. Le lezioni inizieranno a fine Aprile, avranno cadenza settimanale e saranno proiettate alla messa in scena di un vero e proprio spettacolo finale dove tutti si esibiranno, non solo a Positano, ma anche in altri Teatri a livello Nazionale. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che saranno impegnati in tale progetto, a Giulia Talamo per la Direzione Artistica e ad Ario Avecone per la Regia Teatrale.