Vico Equense , un pensiero al Signor Cinque…

Vico Equense ( Napoli ) . Riceviamo e pubblichiamo con richiesta dell’anonimato

Quando ti ho visto le prime volte che venivo nel tuo rione mi chiedevo ma quest uomo sempre così solitario e sfuggente chi sarà? Poi un giorno ho scoperto che ti chiamavano Signor Cinque… Un uomo di cultura,appassionato di lettura e ottimo maestro di latino. Un uomo di eccellente educazione, amante della musica e chissà se la tua canzone preferita “Rose rosse per te” che ogni festa di Sant Anna cantavi era dedicata a un tuo vecchio ricordo. Sei andato via silenzioso, ora su quella panchina a chiedermi sempre come va? Nn ti vedrò più ma resterai sempre vivo nei miei ricordi… Ciao Signor Cinque