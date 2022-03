Vico Equense si apre alla solidarietà, ecco come fare per accogliere cittadini ucraini

Vico Equense. Il sindaco Giuseppe Aiello comunica: «Nelle ultime settimane siamo stati travolti dal sentimento di angoscia e preoccupazione per le sorti del popolo ucraino. Milioni di cittadini in fuga dai loro affetti, dalle loro case, dalla loro vita, alla ricerca di un rifugio lontano da bombe e morte.

Ora che la guerra in Ucraina si sta manifestando in tutta la sua violenza, la Città di Vico Equense deve fare la sua parte costruendo ponti di accoglienza e di pace.

Di concerto con le parrocchie del territorio, tutti i cittadini di Vico Equense che vorranno mettere a disposizione abitazioni, posti letto e tutto il necessario per la prima accoglienza, possono inviare una mail all’indirizzo parrocchiasanticiroegiovanni@gmail.com comunicando la propria adesione.

Nel caso in cui ci fosse la necessità di accogliere i profughi, i cittadini che hanno aderito al piano di accoglienza, saranno successivamente contattati dalla Caritas parrocchiale.

Papa Francesco ha recentemente detto che “Dio non cerca perfezionismo, ma accoglienza”. Ed è per questo che chiedo ai miei concittadini di aprire le loro case, tendere la mano alle decine di persone che hanno bisogno di aiuto, accogliendo gli ucraini in arrivo nel nostro paese. Siamo sicuri che la straordinaria solidarietà che contraddistingue la comunità vicana non verrà meno in questo difficile momento.