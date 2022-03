Vico Equense: realizzati due importanti interventi alle strade di Massaquano. “Ieri abbiamo realizzato due importanti interventi presso la borgata di Massaquano che erano ormai indispensabili: il rifacimento totale e la messa in sicurezza di un tratto di via Vecchia Belvedere e la sistemazione parziale e la pulizia del primo tratto di via Nuova Belvedere”, ha detto il primo cittadino di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, Peppe Aiello.

“Siamo consapevoli che la chiusura temporanea della strada abbia creato qualche disagio alla cittadinanza, ma si è trattato di interventi non rinviabili. Ringrazio la ditta e tutta la mia squadra che ogni giorno lavora con dedizione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma soprattutto ringrazio i cittadini per il senso civico e la collaborazione”.