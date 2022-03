Vico Equense / Piano di Sorrento , oggi sposi Salvatore De Martino e Concetta Buonocore , un “dolce” matrimonio. Un giorno importante per una bellissima coppia che vive nell’ambiente di strutture enogastronomiche di prestigio in Penisola Sorrentina, un matrimonio bello, buono e dolce, e sicuramente sarà una giornata di grande festa fra due anime gemelle . Lui bravissimo sommellier in uno dei migliori ristoranti di Vico “Antichi Sapori” , lei straordinaria pasticciera del Bar Marianiello a Piano di Sorrento . Vi auguriamo tanta felicità con tutto il cuore dal direttore, dallo staff del Marianiello e dalla redazione tutta di Positanonews che viviate tutto quello che il vostro cuore desidera.