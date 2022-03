Vico Equense: approvati nuovi progetti per scuole. Ora servono fondi Pnrr

La 𝗖𝗶𝘁𝘁à 𝗱𝗶 𝗩𝗶𝗰𝗼 𝗘𝗾𝘂𝗲𝗻𝘀𝗲 ha approvato tre atti di indirizzo per la partecipazione agli Avvisi Pubblici emanati dal Ministero dell’Istruzione atti al potenziamento delle infrastrutture per lo 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲, per le 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗲 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 e gli 𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶 𝗻𝗶𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗶. Lo ha appena comunicato il sindaco di Vico Equense, Peppe Aiello. Le iniziative rientrano nel quadro degli interventi da finanziare con le risorse del 𝗣𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗥𝗶𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗲 𝗥𝗲𝘀𝗶𝗹𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 (𝗣𝗻𝗿𝗿) e, in caso di concessione dei fondi, i progetti potrebbero essere realizzati entro il 2026.

I progetti