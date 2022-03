Vico Equense, lo Chef Giosuè Maresca in Ucraina: «Stanno arrivando i militari russi». Già negli scorsi giorni noi di Positanonews avevamo ascoltato le parole dello Chef Giosuè Maresca, in Ucraina, Enerhodar, una città industriale dell’Ucraina sud-orientale nell’oblast’ di Zaporižžja , dove c’è una famosa centrale nucleare, sulle rive del Dnepr, si trova a tre ore circa dalla Russia e vicino alla Turchia.

Lo chef ci aveva già parlato della situazione, definendola “strana”. «Ci sono i bombardamenti, l’ambasciata italiana non si fa sentire». «Ieri sera era tutto normalissimo, la gente usciva, faceva spese, non c’era nulla di strano e non ci si aspettava nulla di grave – aveva aggiunto -. Gli scenari sono cambiati, sentiamo i bombardamenti, poi il Presidente che parla di guerra, ci siamo preoccupati ma l’ambasciata italiana non si fa sentire e neanche risponde».

Oggi, abbiamo di nuovo parlato con il noto chef della Penisola Sorrentina. Il maestro di Antonino Cannavacciuolo ci ha fatto sapere che nella sua città «Stanno arrivando i militari russi».