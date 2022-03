Vico Equense, lavori alla Raffaele Bosco: il 25 marzo strada chiusa

Il comune di Vico Equense ha programmato dei lavori sulla Raffaele Bosco, la principale arteria di collegamento tra il centro di Vico e le frazioni, la strada che attraversa i cosiddetti tredici casali. Con un avviso su Facebook, il Comune ha reso noto che gli interventi in carico ad Enel si terranno domani, venerdì 25 marzo dalle ore 8:30 alle 12:30. Durante la stessa fascia oraria sarà interrotto il traffico veicolare dal bivio Belvedere al bivio Patierno, dunque orientativamente nel tratto di strada dopo la frazione di Massaquano, in direzione Monte Faito. I lavori in programma consentiranno gli interventi all’Enel, l’ente che distribuisce corrente elettrica, ma anche il rifacimento del manto stradale. Per il tratto interessato dai lavori verrà istituito il divieto di transito totale e il divieto di sosta con rimozione forzata – specifica il comune.