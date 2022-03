Vico Equense, l’attrice Gaia Girace lascia la serie tv “L’Amica Geniale”: “Lila è cresciuta e cambiata ed io insieme a lei”

Domenica scorsa è andata in onda l’ultima puntata della fortunatissima serie tv “L’Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta” tratta dai romanzi di Elena Ferrante e che vede come protagonista la giovane attrice di Vico Equense Gaia Girace nei panni di Lila Cerullo. Un’interpretazione che ha messo in risalto il grande talento di Gaia e che l’ha resa molto amata dal grande pubblico.

Ma la sua esperienza nella serie tv, dopo cinque anni, è giunta al termine. E’ la stessa attrice a renderlo noto con un post sui social: «Lila è cresciuta e cambiata tanto e io insieme a lei. Avevo solo tredici anni quando Lila è entrata nella mia vita e ne ho 18 adesso che la saluto. Sono cresciuta insieme a lei e ho vissuto anni magnifici! Vorrei ringraziare il cast, la troupe e la produzione, siete veramente strepitosi e abbiamo fatto un lavoro straordinario! E grazie a tutti voi che l’avete vissuta e amata con me».