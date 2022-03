Vico Equense: la petizione popolare contro il cambio di marcia di Via Vecchia Moiano. Riceviamo e pubblichiamo le parole di un nostro lettore di Vico Equense, in Penisola Sorrentina:

Innanzitutto grazie per la tua attenzione al nostro problema! Venerdì scorso a Moiano sono arrivati i vigili intenzionati a cambiare il senso di marcia del senso unico (via vecchia Moiano). I commercianti ed alcuni cittadini (in tutto una ventina di persone poiché molti non erano a conoscenza di questa iniziativa comunale) hanno contestato l’iniziativa ed i vigili hanno sospeso l’operazione dicendo che effettivamente questo cambio di marcia avrebbe reso pericolosa la viabilità! Venerdì sera scopriamo che il comandante di vigili Ferdinando aveva firmato ed emesso una delibera già il 2 Marzo ma non riceviamo più notizie da parte dell’amministrazione e dei vigili! Sabato i commercianti aderiscono ad una protesta simbolica da me ideata e mettono in vetrina un cartello di protesta, ancora nessuna notizia dall’amministrazione! Domenica mattina inizia la raccolta firme per una petizione popolare che è ancora in atto e stiamo chiedendo la collaborazione di tutti quelli che ritengo questo cambio pericoloso! Inizialmente era stato detto che la prova dovesse durare 1 settimana, poi è stato detto un mese! Ieri pomeriggio il consigliere Andrea Buonocore ha espresso a mezzo social la sua posizione contraria a questo cambio ed è stata l’unico cenno di vita da parte del Comune! I commercianti in particolare modo del Senso Unico avrebbero gradito che l’amministrazione avesse preso in considerazione prima di emanare una delibera un confronto con loro ed anche la maggior parte dei cittadini di Moiano! L’idea generale è che questa iniziativa abbia l’unico scopo di creare più strisce blu a pagamento a discapito della sicurezza stradale!