Vico Equense, la mostra di Dalì sulla rivista di Trenitalia

Importante riconoscimento per la 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗩𝗶𝗰𝗼 𝗘𝗾𝘂𝗲𝗻𝘀𝗲. La mostra dei tesori di 𝗦𝗮𝗹𝘃𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗗𝗮𝗹𝗶̀ ospitata all’interno del 𝗠𝘂𝘀𝗲𝗼 𝗠𝗶𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗼 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗼 è stata menzionata nella rivista mensile “La Freccia” di Trenitalia, presente a bordo di Trenitalia FrecciaRossa, FrecciaBianca e FrecciaArgento.

Fino al 30 aprile 2022 nel Complesso Monumentale della Santissima Trinità e Paradiso di Vico Equense, oggi Museo Mineralogico Campano, sarà possibile visitare la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro, incentrata sui preziosi ideati da Dalí. A Vico Equense circa 70 straordinari monili in mostra con le sculture in oro e diamanti, quelle in argento e i DalÍ d’Or, oggetti di uso comune realizzati in oro e poi anche due opere museali: Omaggio alla moda e La Nobiltà del Tempo, una delle realizzazioni più famose del genio del Surrealismo.

Si parla di tutto il fascino dei 70 pezzi in esposizione che l’artista realizzò alla fine degli anni ’60 assemblando la sua collezione di monete, sculture in diamanti o in argento, opere surrealiste appartenenti alla collezione The Dalì Universe e oggetti di uso comune come grafiche e capi d’abbigliamento d’ispirazione daliniana realizzati da importanti griffe.