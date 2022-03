Vico Equense, la mensa scolastica promessa e poi negata.

Salve, sono mamma di 2 bambini iscritti alla scuola dell’infanzia dell’ Istituto IC Caulino di Vico Equense. Vorrei condividere attraverso la vs pagina il malcontento di molti genitori che, come me, dopo questo lungo periodo buio e di incertezza legato al covid, hanno sempre dovuto mettere da parte le esigenze dei propri bambini. Finalmente arriva da parte del ns Istituto scolastico la possibilità e volontà di aiutarci a ritornare alla normalità, ossia dal 7 Marzo parte l’attività laboratoriale “Progetto Continuità” che si svolgerà dalle ore 8:00 alle ore 15:00 in sede. Una bellissima iniziativa!!! Molto apprezzata dai genitori! Peccato che il servizio mensa ed il servizio trasporto cui dovrebbe provvedere il comune di Vico Equense non sono presenti.