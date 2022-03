Vico Equense: la giornata in omaggio alle donne ucraine. La Giornata internazionale dei diritti della donna, che si celebra l’otto marzo, ricorda le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, oltre a costituire un importante monito e momento di riflessione e denuncia delle discriminazioni e delle violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo.

Una Giornata per celebrare il talento, le capacità, le competenze, le professionalità, il coraggio e l’amore di cui le donne sono capaci.

È in questa prospettiva, che resta fedele alle motivazioni originarie dell’istituzione di questa Giornata (e non “festa”) che l’amministrazione comunale di Vico Equense, in sinergia con la Garante dei diritti delle persone con disabilità, le associazioni operanti sul territorio (ContrappuntoHouseOfBooks, Oltre il Guscio), le associazioni dei commercianti Aicast e A.CO.V.E., ha organizzato un momento di incontro che vuole essere – in un periodo così drammatico dello scenario internazionale – un omaggio alle donne ucraine. Un abbraccio a tutta l’Ucraina.

L’otto marzo sarà allestito un percorso fotografico itinerante, grazie alla collaborazione dei commercianti vicani, per presentare alcune tra le figure femminili ucraine che si sono distinte in vari ambiti, artistici, culturali e scientifici.

Alle 18.00, in piazzale Siani, si svolgerà un flashmob curato dalla scuola di danza L’Etoile di Filly Buonocore, e una performance musicale della maestra Paola Mauro – a cura della Scuola Santa Cecilia. Il piazzale sarà illuminato con i colori della bandiera Ucraina.