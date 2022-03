Vico Equense: il provolone del Monaco Dop del caseificio De Gennaro inserito nel Paniere d’Italia. Un’eccellenza di 𝗩𝗶𝗰𝗼 𝗘𝗾𝘂𝗲𝗻𝘀𝗲 tra le più rappresentative eccellenze d’Italia. Il 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗼𝗻𝗮𝗰𝗼 𝗗𝗼𝗽 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗲𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗗𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗿𝗼 è stato inserito nel 𝗣𝗮𝗻𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗱’𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮. Il premio, ideato da Italive.it, intende promuovere il turismo agroalimentare attraverso le aziende produttrici di eccellenze locali, allo scopo di invogliare i consumatori che vogliono provarle in loco a mettersi in moto verso i territori di origine.

Il riconoscimento consegnato oggi a Roma nelle mani del nostro Tommaso De Gennaro, è il giusto tributo per chi svolge quotidianamente il proprio lavoro con amore e passione da generazioni. Nell’azienda della 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮 𝗗𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗿𝗼, sulle colline di Vico Equense, è possibile visitare il museo della caseificazione con gli strumenti ereditati dalle generazioni precedenti e l’antica grotta di stagionatura dei formaggi.

Un importante presidio di eccellenza che mantiene alto il nome di Vico Equense nel mondo. Le 𝗲𝗰𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗲𝗻𝗼𝗴𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗵𝗲 cullate nella nostra terra sono leve fondamentali sulle quali puntare con decisione per valorizzare e potenziare le nostre attrazioni e renderle fruibili per chi decide di trascorrere il proprio tempo in Penisola Sorrentina.