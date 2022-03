Vico Equense – Il Primo Maggio concerto sul “Monte Comune”

Vico Equense (NA) Il Monte Comune, 877mt dal livello del mare, è caratterizzato da un magnifico pianoro che nel mese di maggio si colora di un verde intenso che declina tutte le sue possibili sfumature fino a raggiungere da un lato il blu cobalto del Golfo di Salerno, dall’altro l’azzurro intenso del Golfo di Napoli, di primo mattino con l’aria tersa, chi è di Vico Equense e non è digiuno di arti figurative, potrà commentare questo spettacolo naturale dicendovi: questa pennellata di verde è opera di Antonio Asturi, questa sinuosa che ricorda il taffetà della gonna di una nobildonna è la mano di Antonio Mancini. Ebbene in questo Eden dai colori vivaci e dai profumi intensi, ad un tiro di schioppo dal borgo di Preazzano, che potrete raggiungere seguendo i consigli degli amici del CAI o degli abitanti del posto, Beniamino Cuomo ha voluto organizzare un interessantissimo concerto, che tra il serio e il faceto ha intitolato “La Woodstock del Provolone del Monaco”. Beniamino Cuomo, infaticabile e competente organizzatore di eventi musicali d’alto profilo, dà dunque appuntamento a quanti, audiofili e semplici amanti della montagna, vorranno partecipare all’evento alle ore 11:30 di domenica 1° Maggio. Il concerto vedrà impegnati i musicisti: Rosalba Alfano, cantante dalla voce graffiante e seducente, Salvatore Torregrossa, polistrumentista (tra i frontman dei Resurrextion dal 2002) il talentuoso clarinettista Antonio Arietano, il beneventano Claudio Patuto (lo ricordiamo nel trio de I Super King) e Leandro Tammaro, ottimo chitarrista dalla bella voce. A dare il benvenuto agli spettatori ci sarà anche lo staff della famiglia Albano, allevatori da generazioni di mucche, che producono un latte rinomato in tutta la Campania per le sue proprietà organolettiche, utilizzato per la produzione del pregiato formaggio DOP “Provolone del monaco” (Caseificio “La verde fattoria “). La manifestazione si terrà in prossimità dell’agriturismo “La Baita sui golfi” che fornirà l’energia elettrica necessaria per un minimo di amplificazione. L’accesso al concerto è libero e gratuito. Sono tre i sentieri che portano a Monte Comune, ci limitiamo a indicare quello che parte dalla frazione di Preazzano e quello che ha inizio in Santa Maria del Castello, da preferire all’altro per la possibilità di parcheggiare l’auto senza grandi difficoltà. Esiste anche una terza possibilità quella offerta dalla strada rotabile (privata) della famiglia Albano ma in quest’ultimo caso, essendo lo spazio disponibile limitato ad un massimo di 15 autovetture, è obbligatorio prenotarsi.

a cura di Luigi De Rosa

Per il concerto ci si potrà rivolgere al direttore artistico Beniamino Cuomo: 339 60 31 725; Per La Baita Sui Golfi: 366 48 48 774.

Link utili: https://www.facebook.com/labaitasuigolfi/

Comune di Vico Equense : https://www.comunevicoequense.it/

CAI Monti Lattari https://www.caimontilattari.it/

Mucche al pascolo sul pianoro del Monte Comune

Provolone del Monaco D.O.P.