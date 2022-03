Vico Equense, i distretti commerciali per potenziare l’economia locale e l’imprenditoria

Vico Equense. La giunta comunale ha attivato la manifestazione d’interesse per la creazione del Distretto Commerciale, un modo per rimettere al centro il mondo del commercio locale, per condividere strategie di lungo periodo e obiettivi, linee di intervento di medio termine, individuando nella sostenibilità, nell’inclusività e nell’attrattività le dimensioni fondanti.

L’obiettivo è quello di mettere in rete azioni e attori, pubblici e privati, favorendo la competitività dell’intero settore anche attraverso la formulazione di suggerimenti e proposte.

Con questo indirizzo potremo costruire strategie comuni e sinergiche tra le imprese, le istituzioni pubbliche e gli attori sociali, rigenerando l’economia cittadina, promuovendo le risorse del territorio, riportare la fiducia e rianimare i consumi.

L’attivazione di questo servizio porterà gli esercizi commerciali, già penalizzati gravemente da due anni di pandemia, a programmare il rilancio e iniziative future contando anche sulla possibilità di mettersi in rete nell’ambito dei Comuni aderenti.