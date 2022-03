Vico Equense: Gaia Girace tra i 100 giovani italiani under 30 per Forbes. L’edizione italiana della rivista Forbes ha presentato, nel numero di marzo, la lista dei 100 giovani imprenditori italiani più meritevoli dell’anno. L’edizione attuale – la quinta, dal 2018 – premia gli Under 30 che, in un periodo incerto e instabile come quello che stanno vivendo, sono riusciti comunque a “rivoluzionare il nostro modo di vivere, di lavorare, di divertirci e di mangiare”. Di queste cento menti brillanti, nove sono campane. E tra di loro c’è anche un po’ della penisola sorrentina.

Il successo ottenuto dall’ultima stagione de L’amica geniale ha, infatti, permesso a Gaia Girace e Margherita Mazzucco di rientrare nella sezione entertainment della lista di Forbes. Nate rispettivamente a Vico Equense nel 2003 ed a Napoli nel 2002, le due giovani attrici interpretano Lila ed Elena nella serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante.