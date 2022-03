Parte giovedì 17 marzo 2022 il primo di un ciclo di seminari a cura delle associazioni Movimento Famiglie ODV, Aiserv ODV, Agenzia Arcipelago APS. Il seminario si svolgerà dalle 17:00 alle 19:00 presso la sala comunale di Vico Equense. Relatrice dell’evento sarà la Dott.ssa Silvana Aiello, docente specializzata in didattica dell’inclusione e agli allievi con Bisogni Educativi Speciali, laureata in Psicologia clinica e della riabilitazione, formatrice ai corsi MIUR per docenti esperti di inclusione. Ha approfondito alcuni studi sul funzionamento cognitivo nell’invecchiamento, la memoria prospettica nelle sindromi neurodegenerative, il sistema mnestico in generale e le compromissioni delle funzioni cognitive nell’ età senile.

“Facciamo rete contro il Covid-19. La cultura del volontariato e dell’accoglienza come strumenti di azione sociale” è il titolo del progetto, della durata di 12 mesi, ideato dallo Psicologo Giuseppe Errico e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Iniziative e progetti di rilevanza regionale” ai sensi degli articoli 72 e 73 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117.

Gli interventi progettuali riguardano l’obiettivo generale della salute e del benessere per tutti e per tutte le età: l’esperienza della pandemia da Covid19 e i bisogni di salute/benessere emersi durante l’ emergenza sanitaria hanno reso ancora più evidente una domanda “diffusa” di volontariato tra i giovani e di competenze sociali, sanitarie e psicologiche, che siano in grado di promuovere la salute, di prevenire, intercettare, rispondere ai bisogni dei cittadini. Il progetto vuole dare risposta concreta a tali esigenze, con interventi sociali e di prevenzione del rischio, prestazioni sanitarie e interventi sulla cultura del territorio per avvicinare i giovani al mondo del volontariato. «Il percorso – afferma la Presidente dell’APS Agenzia Arcipelago Dr.ssa Angela La Torre, coordinatrice del progetto – intende mettere in rete esperienze, enti, operatori giovani al fine di affrontare i devastanti effetti (psicologici e sociali) causati dalla pandemia da Covid19: la paura del contagio, la sfiducia nel futuro, soprattutto nei giovani».

«Creare una comunità educativa e sociale – riprende Teresa Di Palma, Presidente dell’ODV Movimento Famiglie (ente capofila) e responsabile del progetto – per riprendere le pratiche di assistenza sociale in campo sociosanitario, coinvolgendo Comuni e Ospedali, sembra la strada migliore per i tanti pazienti e operatori impegnati nel settore».

«Lavorando sul territorio, conclude il virologo Dr. Ciro Esposito, Presidente dell’OdV AISERV ente del partenariato – con continuità anche rispetto all’esperienza accumulata negli anni, si cerca di incidere sul livello di salute e benessere delle persone a rischio per tutti e per tutte le età, soprattutto minori, anziani e disabili».