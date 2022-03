Vico Equense, dopo un lunghissimo silenzio il Comune rende finalmente noti i dati Covid: sono 335 i positivi

Vico Equense. Dallo scorso 25 gennaio – data in sui si registrava la presenza di 878 positivi – il Comune aveva omesso di comunicare i dati sulla situazione epidemiologica lasciando i cittadini all’oscuro sull’evolversi dei contagi e delle guarigioni sul proprio territorio. Oggi finalmente si è posti fine a questo lungo ed inaccettabile silenzio con un comunicato da parte del sindaco Giuseppe Aiello: «Dopo circa 40 giorni caratterizzati da un calo costante dei contagi da virus Sars Cov-2, nell’ultima settimana si è verificato un lieve aumento di nuovi positivi. Ad oggi nella Città di Vico Equense si registrano 335 cittadini attualmente colpiti dal virus. Un dato nettamente inferiore a quello di inizio anno, in cui i contagi erano in costante risalita.

Le raccomandazioni per tutelare la salute di tutti sono sempre le stesse: aderire alla campagna vaccinale, indossare la mascherina, mantenere la distanza sociale ed effettuare una frequente igienizzazione delle mani.

L’attenzione deve essere massima. Bisogna rispettare le norme anticontagio ed utilizzare atteggiamenti di prudenza e di responsabilità sanitaria per riuscire ad uscire il più presto possibile dall’emergenza».