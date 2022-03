Vico Equense: dopo 42 anni Rosaria Savarese, dipendente dell’Ufficio Turismo e Commercio, va in pensione. Oggi per la 𝗖𝗶𝘁𝘁à 𝗱𝗶 𝗩𝗶𝗰𝗼 𝗘𝗾𝘂𝗲𝗻𝘀𝗲 è un giorno importante. Dopo 42 anni spesi per la comunità, ha raggiunto la pensione la nostra 𝗥𝗼𝘀𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗦𝗮𝘃𝗮𝗿𝗲𝘀𝗲, dipendente dell’Ufficio Turismo e Commercio.

Durante tutto il suo mandato non si è mai risparmiata, dedicando tutta la sua vita alla città, con dedizione, perseveranza e pazienza. Per tutti noi è stata un esempio da seguire, perché con il suo garbo e la sua gentilezza è riuscita a farsi voler bene da tutti, come una sorella maggiore.

Per questo le abbiamo rivolto un sentito “𝗚𝗿𝗮𝘇𝗶𝗲” per l’amore con cui ha lavorato per la città.