Vico Equense: domani pulizie di primavera a marina di Aequa. Beccati e sanzionati i responsabili dello sversamento a Tordigliano. Domani, domenica 27 marzo 2022, appuntamento a partire dalle ore 10.oo alla Piazzetta Marina di Aequa per il primo appuntamento del ciclo di Pulizie di primavera lungo spiagge e sentieri della penisola sorrentina, organizzate dall’associazione La Grande Onda. La partecipazione è aperta a tutti. Lo slogan è “più braccia, meno plastica”.

Sarà anche una bella occasione – scrive sul gruppo Facebook Laura Cuomo, presidente de La Grande Onda – per incontrarci, per confrontarci, per proporre idee e punti di vista, per parlare del nostro territorio”.

Continua, dunque, la lotta all’abbandono dei rifiuti a Vico Equense. Infatti, attraverso un controllo certosino del territorio sono stati scoperti e sanzionati i responsabili di sversamenti illegali lungo il tratto di strada che costeggia la discesa per Tordigliano, la spiaggia che si trova sul versante positanese ma che rientra nel territorio di Vico Equense, grazie alla polizia locale, agli ordini del comandante Ferdinando De Martino.

La polizia locale è riuscita, grazie al sistema di videosorveglianza, a individuare i responsabili, provenienti dall’area amalfitana.