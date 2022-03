Vico Equense, Distretti Commerciali: pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse. Sinergia con la Penisola

Vico Equense, Distretti Commerciali: pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse.

I distretti commerciali per potenziare l’economia locale e l’imprenditoria di Vico Equense.

La giunta comunale di Vico Equense ha attivato la manifestazione d’interesse per la creazione del Distretto Commerciale, un modo per rimettere al centro il mondo del commercio locale, per condividere strategie di lungo periodo e obiettivi, linee di intervento di medio termine, individuando nella sostenibilità nell’inclusività e nell’attrattività le dimensioni fondanti.

L’obiettivo è quello di mettere in rete azioni e attori, pubblici e privati, favorendo la competitività dell’intero settore anche attraverso la formulazione di suggerimenti e proposte.

“Con questo indirizzo potremo costruire strategie comuni e sinergiche tra le imprese, le istituzioni pubbliche e gli attori sociali, rigenerando l’economia cittadina, promuovendo le risorse del territorio, riportare la fiducia e rianimare i consumi. L’attivazione di questo servizio porterà gli esercizi commerciali, già penalizzati gravemente da due anni di pandemia, a programmare il rilancio e iniziative future contando anche sulla possibilità di mettersi in rete nell’ambito dei Comuni aderenti”, ha dichiarato il sindaco Peppe Aiello.

Ricordiamo che vi è una sinergia con la Penisola Sorrentina

Camera di Commercio di Napoli: Aicast ha incontrato i rappresentanti dei Comuni della Penisola Sorrentina per discutere di distretti commerciali, sviluppo e opportunità.

I distretti commerciali, lo sviluppo e le opportunità per i comuni. E’ stato questo l’argomento al centro di un incontro promosso da Aicast (Associazione Italiana Commercio Artigianato Servizi e Turismo) che si è tenuto nella Sala Giunta della Camera di Commercio di Napoli.

All’incontro, presieduto dalla presidente provinciale di Aicast, Liliana Langella, ha partecipato anche il presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola ed esponenti dei Comuni della Costiera Sorrentina. Al centro dei lavori l’ipotesi di progetti che possano coinvolgere queste realtà e che consentano la promozione del commercio attraverso l’utilizzo di fondi messi a disposizione dalla Regione Campania e dalla stessa Camera di Commercio.

Tra i presenti il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello, la vicesindaco di Massa Lubrense, Giovanna Staiano, il vicesindaco di Sorrento, Gianluigi De Martino, Biancamaria Balzano, assessore alle attività produttive di Meta di Sorrento, il responsabile del settore Attività Produttive del Comune di Massa Lubrense, Rosario Acone, l’assessora al Commercio del comune di Vico Equense, Federica Leone, la dirigente del comune di Massa Lubrense, Marialaura Cioffi, il referente Aicast di Massa Lubrense, Francesco Mandato, il presidente di Aicast di Meta di Sorrento, Roberto Navarone, la presidente di Aicast di Vico Equense, Margherita Aiello e il referente di Aicast Massa Lubrense, Francesco Mandato.