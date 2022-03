Vico Equense Calcio, mister Ferrara: “I miei ragazzi stanno crescendo”

Riconfermarsi dopo una grandissima partita non è semplice, ma soprattutto rimanere con lo sguardo attento sull’obiettivo dopo diversi successi, è da grandi professionisti. In una trasferta ostica come quella del “S. Martino” infatti, i ragazzi di Mister Ferrara, portano a casa un buon punto, giocando bene e mostrando quel gioco rapido ed in profondità che tanto ha fatto male al Buccino Volcei. Nella prima frazione il Costa d’Amalfi mantiene il pallino del gioco, ma gli azzurro-oro sono un’autentica spina nel fianco. Il solito duo Petricciuolo – Guidoni crea scompiglio nella trequarti avversaria, aprendo varchi per i propri compagni di squadra che sono però imprecisi. Prima Froncillo e Terracciano poi, non riescono a capitalizzare da buona posizione. Dopo le sfuriate azzurro-oro, i padroni di casa prendono coraggio e riescono ad essere terribilmente concreti. Alla prima vera occasione infatti, Ferraiolo ruba un pallone a centrocampo, serve in profondità Somma che supera Cetrangolo e firma l’ 1 a 0. Nella seconda frazione, gli azzurro-oro, entrano in campo con la consapevolezza di poter far male ai padroni di casa e spingono subito forte sull’acceleratore. Petricciuolo infatti, trova la rete del pareggio, appoggiando in rete una respinta corta di Manzi sul tiro di Cassitto, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Il goal annullato non ferma però i ragazzi di Mister Ferrara che dopo 20 minuti di forcing, trovano il pareggio con un goal di furbizia di Guidoni, abile ad anticipare un difensore su un cross del solito Petricciuolo. Dopo l’1 a 1 però, i ritmi si abbassano, le squadre evitano di farsi male a vicenda e la partita si conclude senza particolari sussulti. “Sono molto felice per i ragazzi.” Commenta Mister Ferrara dopo la partita. “Il risultato è positivo, ma sono rimasto veramente soddisfatto della grande prova. La mia squadra cerca e deve giocare a calcio e i miei ragazzi mi stanno seguendo e stanno crescendo!”.