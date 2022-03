Vico Equense, addio a Ciro Aiello “O’ Saracino”: il primo a investire su Seiano

Vico Equense e la Penisola Sorrentina si colorano di grigio per la perdita di Ciro Aiello, cuoco vicano che all’età di 94 anni lascia la terra che tanto ha amato e sulla quale ha investito una vita intera. Ciro era infatti titolare originario del ristorante e pizzeria o’ Saracino, le cui redini sono passate ai figli Vittoria, Francesco e Giacomo. Fu proprio Ciro a scommettere e investire sulla bellezza del borgo marinaro di Seiano, aprendo un ristorante in cui ospitò Angelo Gaja, Adrià e Arzac. Classe 1927 – come scrive il Corriere – ha iniziato subito dopo la Seconda guerra mondiale a lavorare sul mare. Era nocchiero: timoniere del postale che collegava Napoli con le isole del Golfo. Ma anche sulla rotta di Ventotene, dove approdavano gli ultimi prigionieri del carcere di Santo Stefano. E sempre sul mare iniziò la sua seconda vita, da ristoratore. I funerali di Ciro “O’ Saracino” Aiello si terranno oggi, giovedì 31 marzo alle ore 15:30, a Vico Equense.