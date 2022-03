Vibo Valentia: registrata una scossa di terremoto, magnitudo 4.1.

Trema ancora la terra in Calabria. Dopo la scossa del 20 gennaio che si verificò ad una trentina di chilometri a largo tra Pizzo Calabro e Tropea e fu avvertito in modo netto anche nell’area urbana di Cosenza, lungo tutto il Tirreno e fino alla Sicilia. Ieri sera alle 22:17, è stato registrato un terremoto di magnitudo 4.1, nel territorio di Vibo Valentia, dai sismografi dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 22.17 con epicentro localizzato nel mar Tirreno ad una ventina di chilometri a largo tra Capo Vaticano e Nicotera. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 4.1 è classificato come terremoto “leggero”e descritto nel modo seguente: oscillazioni evidenti per gli oggetti interni; i danni strutturali agli edifici sono rari. La scossa, infatti, è stata avvertita distintamente dalle persone, in particolare nei comuni lungo la fascia tirrenica. Non si segnalano, momentaneamente, danni alle persone.