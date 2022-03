Viabilità in Penisola . Brutto incidente fra ciclomotori a Sant’Agnello e un incidente a Meta e Vico Equense, caos a Piano

Viabilità in Penisola Sorrentina . Brutto incidente fra ciclomotori a Sant’Agnello e un incidente a Meta e Vico Equense. Nel pomeriggio un brutto incidente che ha visto coinvolti tre ciclomotori a Sant’Agnello , con intervento del 118. In serata un incidente a Meta ha portato a rallentamenti, poi ancora un incidente fra Vico Equense e Castellammare di Stabia . Disagi anche a Piano di Sorrento, ma per fortuna non per incidenti, a causa dei lavori sul Corso Italia fra il Cavone e Via Bagnulo. Con la fine del Covid ricomincia il traffico e le solite problematiche , da non dimenticare poi la strada Capo di Sorrento Massa Lubrense e dall’altra parte il semaforo eterno dai Colli di Fontanelle a Sant’Agata. E sarà sempre peggio nei prossimi giorni