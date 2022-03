Viabilità in costiera amalfitana: torna la primavera e anche il traffico. Caos a Ravello

Positanonews tra le strade della costiera amalfitana con Valeria Civale ha documentato un bivio di Castiglione di Ravello più trafficato del solito. La primavera ormai inoltrata invoglia ad un’uscita del fine settimana, un weekend che eccezionalmente pare si sia iniziato già da oggi. Un intervento molto importante, ricordiamo, è in programma per questa primavera e interessa le strade di Castiglione: finalmente c’è stato il via alla conferenza dei servizi, che permetterà l’ampliamento della sede stradale Bivio Castiglione-Ravello, ex S.S.373 nella località Civita del Comune di Ravello. Una strada davvero importante che fa da crocevia per il resto della costiera amalfitana.