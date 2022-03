Vergogna! Avrebbe così gridato don Tonino Bello, vescovo di Molfetta e presidente di Pax Christi.

Natro il 18 marzo del 1935, deceduto il 1993, viene indicato dalla Chiesa come Venerabile.

In suo nome si è avuta l’altro giorno una Marcia per la Pace sempre al grido di Vergogna.

Vergogna rivolta prin cipalmente a quelli che alla Camera dei deputati hanno espresso voto favorevole ad un o.d.g. che prevedeva l’incremento delle spese militari ( valore 104 milioni al giorno) E Tonio dell’Olio, amico di don Bello, asserisce che tra coloro che hanno espresso voto favorevole (391 su 421 presenti) ce ne sono stati molti che dicono “viva il Papa” ogni qualvolta il Santo Padre invita a ridurre le spese per gli armamenti a favore di opere sociali.

Il numero 104 indica una legge che riconosce ai lavorastori il diritto di dedicare tempo accanto ad anzuani e disabili.

Da una 104 per la vita ad un 104 per la morte.