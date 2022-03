UTESPED: Vulcani,difesa del territorio e sicurezza: il caso Napoli - Circolo Ufficiali della Marina, giovedì 24 marzo

Vulcani, difesa del territorio e sicurezza: il caso dei vulcani nell’area napoletana

Al Circolo Ufficiali della Marina, giovedì 24 marzo il primo appuntamento promosso dall’UTESPED di Cristina Franzino Cagnazzi, alla ripresa delle sue attività. Interverranno Ermanno Corsi, Sandro De Vita, Lida Viganoni e Benedetta Maione

Foto 2 di 2



L’UTESPED, Università delle Tre Età, riprende le attività con un incontro su “Vulcani, difesa del territorio e sicurezza”. Introdotti dalla Presidente Cristina Franzino Cagnazzi e moderati da Ermanno Corsi, si confronteranno sul tema Sandro De Vita, Direttore dell’Osservatorio Vesuviano, la geologa Benedetta Maione e la geografica Lida Viganoni, già rettore dell’Università L’Orientale di Napoli.

Il caso Napoli, con la grande concentrazione di abitanti in un territorio compreso tra tre sistemi vulcanici, al momento quiescenti ma ancora in attività, rappresenta un unicum nel panorama mondiale. Non a caso i recenti fenomeni tellurici che stanno investendo l’area flegrea rendono il tema di grande attualità e impongono livelli di attenzione alti.

L’appuntamento al Circolo Ufficiali della Marina Militare, giovedì 24 marzo alle ore 17.30, sarà l’occasione per presentare il rilancio dell’UTESPED, l’Università delle Tre Età Sperimentale, che nel corso dei prossimi mesi offrirà una serie di convegni e percorsi formativi che andranno ad arricchire l’offerta formativa prevista per il prossimo biennio.

“VULCANI, DIFESA DEL TERRITORIO,

SICUREZZA: IL CASO DEI VULCANI

ATTIVI NELL’AREA NAPOLETANA”

==========================

Giovedì 24 Marzo 2022 – h. 17,30

Circolo Ufficiali della Marina Militare di Napoli

Via Cesario Console n. 3/bis – Napoli

PROGRAMMA

Indirizzo di saluto

Capitano di Vascello Gennaro Carola

Presidente del Circolo Ufficiali Marina

Militare di Napoli

Cristina Franzino Cagnazzi

Presidente UTESPED

Relatori

Prof. Sandro de Vita

Direttore Osservatorio Vesuviano Napoli

Prof.ssa Lida Viganoni

Rettore Emerito Università Orientale Napoli

Prof.ssa Benedetta Maione

Geologa – Docente e Digital Manager dell’UTESPED

Moderatore

Dott. Ermanno Corsi

Già Presidente dei Giornalisti della Campania