Uno stand con le eccellenze di Vico Equense alla Borsa Mediterranea del Turismo

Valorizzare e promuovere sui mercati nazionali e internazionali le risorseambientali, i beniculturali, la sentieristica, le tradizioni locali ed enogastronomiche del nostro territorio e i numerosi eventi ed elementi di attrattività che compongono l’offerta turistica locale. Con questa mission, la città di VicoEquense parteciperà alla Borsa Mediterranea del Turismo in programma a Napoli dal 18 al 20 marzo. All’interno del padiglione della Regione Campania ci sarà uno stand dedicato alle eccellenze di Vico Equense, con materiali cartacei e digitali. Un’occasione da non mancare per promuovere le nostre bellezze, la nostra offerta turistica e i servizi offerti dal comparto alberghiero e commerciale.

Cos’è la Borsa del Turismo che si svolge a Napoli?

La Borsa Mediterranea del Turismo è il più grande market place del Mediterraneo organizzata a Napoli da 25 anni dalla Progecta, azienda leader nell’organizzazione di fiere professionali si svolge presso il quartiere fieristico Mostra D’Oltremare in pieno centro città. La BMT è la manifestazione b2b per eccellenza e si rivolge alle agenzie di viaggio ed operatori, è strategica per geolocalizzazione e per il periodo in cui si svolge, unica nel settore e nel panorama fieristico nazionale. Sono presenti tutti i big del Turismo: Tour Operators, Compagnie Aeree, Compagnie di Navigazione, Crociere, Enti del Turismo Internazionali, Regioni, Hotel, Catene Alberghiere.