Una rete per il turismo d’eccellenza, Positano fa un protocollo d’intesa con Procida, Assisi, Mercogliano, Castellabate, San Gimignano e Subiaco. Una iniziativa di grande valore, legata al PNRR , quella dell’amministrazione Guida, non solo con la capitale della Cultura Europea.. Questo con la delibera di Giunta n. 34 del 23.02.2022.

Dalla delibera emerge l’intesa dei Comuni di Positano, Procida, Mercogliano, Castellabate, Assisi, San Gimignano e Subiaco, prestigiose realtà territoriali per bellezze culturali, storiche e paesaggistiche, per collaborare e di unire le proprie organizzazioni ed esperienze e le proprie specificità, in maniera sinergica, per maggiormente valorizzare i propri territori e accrescere la loro attrattività turistica; La collaborazione è finalizzata ad accrescere la cultura del turismo e affinare, in termini qualitativi, l’accoglienza con la consapevolezza che un sistema turistico integrato pubblico/privato, altamente qualificato, garantisce ulteriori e nuove opportunità con conseguenti favorevoli ricadute per lo sviluppo delle comunità locali. A tal fine gli Enti hanno condiviso la necessità di addivenire ad un Protocollo di Intesa per l’attivazione di partenariati per la redazione di progetti di cooperazione interregionale per la creazione di reti di collaborazione nel settore del turismo per la promozione e l’accoglienza nel bacino del Mediterraneo, area straordinariamente ricca e conosciuta a livello internazionale per i beni naturali, culturali – materiali ed immateriali.

Tra i diversi obiettivi vi è quello di sviluppare azioni e progetti destinandoli al recupero e alla valorizzazione ambientale e culturale, alla fruibilità dei servizi, anche a fini turistici, mediante interventi integrati che coinvolgano gli operatori pubblici e privati, specificando che per i privati, può avvenire soltanto mediante la sottoscrizione di specifici accordi.

Ecco i documenti per il protocollo di intesa di Positano con altri comuni d’eccellenza turistica

Protocollo d’Intesa Positano con altri comuni d’eccellenza

Delibera per il protocollo d’intesa