Un triste anniversario, da celebrare ogni anno il 18 marzo: la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus Covid – 19 . E la memoria torna a quel 18 marzo 2020, con la coda dei camion militari pieni di bare a Bergamo. Quelle immagini raggelarono il Paese intero, furono un fortissimo pugno nello stomaco: uno dietro l’altro, a decine, i camion dell’esercito incolonnati nel silenzio dell’alba, trasportavano i morti di Bergamo, quelli per i quali non c’era più posto nel cimitero della città, verso i forni crematori di altre regioni.

IL RICORDO

Ieri, a Bergamo, il Presidente della Camera Roberto Fico ha parlato del Covid come «una pagina dura del nostro Paese. Le immagini che ci arrivavano da questa città sembravano quasi sospese, come se non stesse accadendo per davvero. Invece era tutto vero. Voi avete risposto per primi come grande comunità e poi lo stesso ha fatto tutta Italia: ci siamo riscoperti un popolo dove ognuno ha fatto la sua parte». Anche il Presidente del Senato Elisabetta Casellati ha voluto tradurre il senso della seconda giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid «nell’unirsi come comunità nazionale per condividere il dolore delle tante vite che la pandemia ha spezzato e per costruire su questo una memoria collettiva». Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, riferendosi alle immagini dei mezzi militari che a Bergamo trasportavano i morti di quel virus allora sconosciuto, ha detto: «Alla memoria delle vittime ci inchiniamo. Nel dolore dei loro familiari si riconosce l’intera comunità nazionale». Poi, il Capo dello Stato ha sottolineato «la reazione tenace, fatta di coraggiose scelte collettive e di avveduti comportamenti individuali, che ci ha consentito di affrontare una sfida senza precedenti nella storia recente dell’umanità».

IL VIRUS

Il 18 marzo di allora, era il 2020, il virus era sconosciuto, ma si contavano già 2.978 morti, con un incremento di 475 vittime in 24 ore, e con 35.713 casi totali, con il bollettino quotidiano che faceva segnare +4.207 contagi in 24 ore. A distanza di un anno, il 18 marzo 2021, il boom del contagio con l’Italia che piange i suoi oltre 100 mila morti: 103.855 vittime totali, con un incremento di 423 morti in 24 ore, e con i casi saliti a 3.306.711, con l’incremento giornaliero di 24.935. Ieri, 18 marzo 2022, il totale delle vittime è salito a 157.607, con un incremento di 165 morti in 24 ore, con il totale dei casi arrivato a 13.724.411, con ancora 76.250 nuovi contagi in un giorno, segno che quel virus che uccide è ancora tra noi. Ma con un argine, rappresentato dai vaccini: perché le vittime sono dimezzate, passando da circa 100 mila morti del 2020-2021 a 50 mila del 2021-2022, con il premier Mario Draghi che sottolinea che «in Italia ci sono stati 80 mila decessi in meno grazie ai vaccini solo nel 2021».

Ma c’è chi il Covid continua a sfidarlo, rifiutando la vaccinazione. I No vax, circa 1,7 milioni di persone. La Spoon river delle vittime del virus, sulla sponda No vax del fiume, è scritta dalla cronaca del Covid e non dalla poesia. No vax come Mauro da Mantova’, al secolo Maurizio Buratti, il carrozziere che, ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara, il programma di Radio 24, negava l’esistenza del Covid: è morto a 61 anni. O il biologo Franco Trinca, più volte ospite di diverse trasmissioni tv dove aveva discusso a proposito delle sue teorie sul Covid. Anche lui, ricoverato in ospedale a Perugia per una polmonite bilaterale, è morto a 70 anni. Per non contare più i morti No vax e le loro storie, tuttavia, sarebbe il caso di affidarsi alla scienza e allo scudo protettivo dato dalla vaccinazione, con l’Agenzia europea per i medicinali che annuncia per l’estate un vaccino anche contro la variante Omicron. Per non contare mai più altri centomila morti per il virus.

Gianluca De Rossi