Ucraini in Campania, De Luca: “203 positivi al covid su 1600 tamponi”

Ad oggi la situazione per i profughi è sotto controllo. Abbiamo avuto all’ospedale del mare 1653 arrivi di persone, abbiamo fatto 1600 tamponi di cui risultati positivi 203 unità. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. Il problema è che abbiamo un livello di vaccinazione dei profughi ucraini o anche moldavi o di altri paesi confinanti bassissimo, e quindi dobbiamo fare attenzione a che non si diffondano focolai di infezione Covid – ha aggiunto – abbiamo anche un livello elevato di altre patologie in modo particolare tubercolosi ed epatite. L’appello di De Luca è di fare attenzione e chiede collaborazione a fare controlli su tutti, anche chi arriva in Campania con mezzi propri.