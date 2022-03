Turismo e fondi Pnrr: un miliardo per il rilancio dei borghi, insorgono gli operatori turistici campani.

Turismo e fondi Pnrr

Gli operatori turistici della Penisola Sorrentina, di Capri e di Napoli chiedono alle Istituzioni nazionali e locali di bloccare la pioggia di risorse destinate ai borghi Come sprecare i fondi del Pnrr

Occorrerebbe una vera insurrezione degli operatori e dei lavoratori nelle Zone a Turismo Prevalente per i 400 milioni che il Governo ha destinato per lo sviluppo turistico dei borghi interni.

21 borghi, per altrettanti ambiziosi piani e 20 milioni di euro a testa per

realizzarli. Ed è solo una prima tranche di un progetto di 1 Miliardo di euro!

Il nostro Governo e la nostra Regione sembrano non capire il danno causato dalla strategia di investire milioni di euro dei fondi Pnrr sui borghi interni ignorando invece i grandissimi problemi che il Covid ha fatto esplodere nelle località turistiche trainanti del nostro territorio

Su un treno da far ripartire si comincia dai locomotori e non certo dai vagoni finali

Questa pioggia di milioni che arriva ai borghi interni non solo danneggia località che da anni sviluppano pil ed occupazione totalmente ignorate negli interventi di sostegno nazionali e regionali ma pregiudica lo stesso auspicato decollo turistico di questi borghi che necessitano prioritariamente dell’effetto di trascinamento di località rinomate nel mondo.

È veramente inspiegabile che si proceda in questa polverizzazione.

Non è una lotta tra le località turistiche italiane che hanno fatto la storia dell’accoglienza nel nostro paese e i borghi interni che giustamente vogliono disegnare il loro futuro.

È una questione di priorità che impone delle logiche d’intervento opposte

Ci chiediamo se qualche dirigente ministeriale abbia ipotizzato quale ricaduta di crescita del pil e dell’occupazione si produrrebbe investendo queste risorse nei borghi e quale effetto determinerebbe se destinate al rilancio delle Zone a Turismo Prevalente

Chiediamo al Ministro Giorgetti, al Ministro Garavaglia e al Ministro Franceschini di intervenire immediatamente bloccando il bando dei borghi per valutare prioritariamente interventi nelle Zone a Turismo Prevalente

Chiediamo che si faccia sentire la voce dei rappresentanti istituzionali dei nostri territori.

Il Presidente della Regione, i Sindaci e gli Assessori al Turismo dei nostri Comuni non possono rimanere indifferenti a questa pioggia d’oro sui borghi mentre i locomotori del turismo sono in enorme difficoltà dopo 2 anni drammatici