Truffa ad anziani di Piano di Sorrento: arrestato. Continuano gli episodi di truffa ai danni degli anziani. Questa mattina di venerdì 18 marzo 2022, un uomo è stato arrestato in seguito alle indagini portate avanti dai carabinieri di Piano di Sorrento, all’ordine del maresciallo Russo.

Nello scorso mese di febbraio, il malvivente si era fatto consegnare da una donna anziana di Piano di Sorrento 20 mila euro come cauzione per far uscire il figlio, spacciandosi per maresciallo dei carabinieri.

Attualmente, si trova agli arresti domiciliari a Napoli.