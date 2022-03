TROFEO DEL SUD -1ª TAPPA: BUONA LA PRIMA PER LA SCUDERIA VESUVIO, SUCCESSI PER ROMANO DI SORRENTO E LUCIBELLO DI POSITANO

Nella prima delle quattro gare del Trofeo del Sud e prima tappa del Campionato Italiano Formula Challenge, al Levante Circuit di Binetto, prestazioni di rilievo per i piloti della Scuderia Vesuvio.

L’imprenditore foggiano Giuseppe Palumbo con la sua Radical è primo assoluto nel Campionato Formula Challenge.

Dopo l’ottimo tempo in prova, un uscita di pista nega la prevista vittoria ad Alberto Scarafone su Osella PA 21 CN 2000 curata da Paco 74.

Doppia vittoria per il sorrentino Carlo Romano del Team Langella vince sia nel monomarca Peugeot sia nella N1400 con la Peugeot 106 Rally.

Ancora una bella presentazione per la nostra lady Beatrice Scarafone con la Peugeot 106 in E1 1150.

Gare superlative per i drivers di Positano, Pasquale Amatruda su Radical Pro Sport e Nino Lucibello che ha portato al debutto al Levante la bellissima Wolf GB08 curate dal Team Giants di Sorrento.

Buonissima la gara per il dottor Antonio Marsilia con la Renault Clio RS della Carbone Motorsport.

Tanta sfortuna per l’agerolese Luigi Milo su Peugeot 106 16V che ha avuto un weekend tormentato per problemi elettrici.

Adesso tutti con l’obbiettivo puntato al prossimo fine settimana, in Costiera Amalfitana, dove si svolgerà lo Slalom Coppa della Primavera, gara di casa della Scuderia Vesuvio.