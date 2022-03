Trasferta vincente per il Sorrento Futsal. Nella 22esima giornata di campionato i ragazzi di mister Breglia fanno visita all’ASD Olympique, dove conquistano 3 punti grazie alla doppietta di Piantadosi e alle reti di Fierro e De Gregorio. La partita termina 3-4 per i rossoneri e Piantadosi dedica la vittoria ai suoi genitori, tornati per la prima volta sugli spalti.