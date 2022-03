Tramonti: dopo “C’è Posta per te” Bruno e Ludovico Francese a “Verissimo”. Bruno e Ludovico Francese, i due fratelli originari di Tramonti, in Costiera Amalfitana, saranno oggi pomeriggio, a partire dalle ore 16.30, protagonisti del programma televisivo “Verissimo”, condotto ad Silvia Toffanin su Canale 5.

I due hanno partecipato anche alla scorsa puntata di “C’è Posta per te”, programma condotto da Maria De Filippi, sempre su Canale 5, il sabato sera. Bruno si era rivolto a Maria De Filippi per far pace con il fratello Ludovico il quale, al termine della discussione, ha aperto la busta, riappacificandosi.

I motivi dell’astio tra i due erano legati a questioni di famiglia, come hanno ampiamente raccontato all’interno della trasmissione della De Filippi. Ludovico è diventato un punto di riferimento a livello enogastronomico in tutto il Nord Italia. Con la sua pizzeria “Da Ludovico” ha portato l’arte della pizza di Tramonti in giro per il Bel Paese, anche attraverso l’Associazione Pizza Tramonti della quale è membro.

Conosciuto e stimato non solo per la qualità dei piatti che propone ma anche per il suo modo di fare e la sua grande disponibilità.

Bruno aveva cercato nel corso degli anni di ricucire il rapporto col fratello recandosi spesso anche nel suo locale ma senza successo. Nel corso del programma della De Filippi di due avevano raccontato episodi della loro infanzia avvenuti a Tramonti, alcuni molto dolorosi.

I due sono stati capaci di regalare grandi emozioni al pubblico in studio e ai milioni di telespettatori che hanno seguito la trasmissione. Nonostante per alcune incomprensioni il rapporto tra i due per un periodo si sia interrotto, sin da quando si sono rivisti è stato evidente e chiaro il forte sentimento che li unisce.