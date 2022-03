Tragedia in Campania: perde la vita un uomo investito da un treno. Tragedia questa mattina nel Casertano dove una persona è stata investita ed uccisa da un treno sui binari nei pressi del passaggio a livello di via Avezzana a Santa Maria Capua Vetere.

Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente così ancora non sono state rese note le generalità della vittima. Sul posto si sono recate le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini ed effettuato i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto.

L’incidente mortale ha causato notevoli ritardi sulla linea ferroviaria Napoli-Roma via Cassino, come ha comunicato questa mattina Ferrovie dello Stato.

“Linea Napoli – Roma via Cassino: traffico sospeso tra Santa Maria Capua Vetere e Capua dalle ore 7:37 per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. Il traffico è sospeso per l’investimento di una persona a Santa Maria Capua Vetere” si legge sul sito.

Ferrovie dello Stato ha poi pubblicato un aggiornamento alle 9.30, rendendo noto che la circolazione ferroviaria tra Santa Maria Capua Vetere e Capua: “In atto la riprogrammazione dell’offerta commerciale. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Caserta e Cassino”.