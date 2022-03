Tragedia ad Atrani, incidente a un uomo mentre lavorava nel giardino. E’ stato vigile urbano a Salerno

Atrani ( Salerno ) Tragedia in mattinata ad Atrani per la morte accidentale di un uomo, è stato vigile urbano a Salerno.

L’uomo, molto conosciuto, per cause ancora da accertare, avrebbe battuto la testa a causa di una caduta accidentale avvenuta in un giardino intorno le 10.30 di questa mattina. Immediati i soccorsi partiti dal vicino Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto critiche ed è stato attivato l’elisoccorso da Salerno che ha trasportato il malcapitato al “Ruggi” di Salerno. Nel primo pomeriggio la notizia che l’uomo non ce l’ha fatta.

Facciamo le condoglianze a tutta la famiglia