Tragedia a Pontecagnano Faiano: Anna uccisa nel negozio in cui lavorava, caccia all’ex. Tragedia a Pontecagnano Faiano, dove Anna Borsa, ragazza di 30 anni, è stata uccisa all’interno del salone di bellezza in cui lavorava.

Il fatto è accaduto in via Tevere, in pieno centro cittadino. A sparare è stato l’ex fidanzato, il quale avrebbe ferito anche altre due persone, tra cui l’attuale fidanzato della giovane.

Dopo aver commesso l’omicidio, l’uomo ha fatto perdere le sue tracce. Sul posto gli operatori del soccorso ed i carabinieri per le indagini del caso. Comunità sconvolta per quanto accaduto.

“La Città intera di Pontecagnano Faiano si stringe intorno alla famiglia. Pontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma”, scrive sui social il sindaco Giuseppe Lanzara.