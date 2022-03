Tragedia a Piano di Sorrento: un uomo ha perso la vita mentre passeggiava lungo il Corso. Una vera tragedia quella che è avvenuta questa mattina, domenica 20 marzo 2022, a Piano di Sorrento: mentre passeggiava lungo il Corso Italia, un uomo ha perso la vita, stroncato da un infarto.

È immediatamente giunta sul posto l’ambulanza da Sant’Agnello, di riferimento per tutta la Penisola Sorrentina, la quale è però senza medico, ovviamente fondamentale per salvare le vite umane. Gli operatori sono intervenuti con tempestività, ma, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Dunque, si è dovuto attendere che arrivasse il 118 con medico a bordo da Vico Equense.

Attualmente, si attende il medico legale per rimuovere la salma.