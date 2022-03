Traffico a Piano di Sorrento: Polizia Municipale lavora su viabilità

L’aumento delle temperature e l’arrivo della primavera ha portato un’ondata di traffico a Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina. Ad un orario insolito si sono formate code lunghissime in via Dei Platani. All’incrocio con via Cavone – in foto – si vede un’orda di motorini pronta a fiondarsi nel traffico, oltre alle auto incolonnate nell’attesa che i vigili diano il via libera. Nei giorni scorsi sono emersi i problemi della costiera amalfitana con gli autobus turistici a Positano, l’incrocio di Castiglione di Ravello intasato, ed oggi tocca a Piano di Sorrento che – se il meteo dovesse restare invariato – si appresta a vivere un weekend di fuoco per il turismo e l’apertura di molti locali. Intanto la Polizia Municipale è al lavoro per trovare una soluzione ad una viabilità sempre più intasata, a maggior ragione a pochi mesi dalla stagione estiva.