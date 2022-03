“Tra presente e Passato”. Luca Di Franco

SORRENTO, CITTÀ DI VILLE dal post di Giuseppe di Leva Nel tardo pomeriggio di ieri – presso il Centro polifunzionale del Comune di Piano di Sorrento – si è tenuto il penultimo appuntamento della rassegna “Tra Passato e Presente”, il ciclo di conferenze organizzato dalla Città di Piano di Sorrento e dall’Associazione Oebalus, Studi sulla Campania nell’Antichità.

Luca Di Franco, funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, responsabile di Capri, Penisola Sorrentina e Ager Stabianus, ha illustrato le più recenti attività dell’ufficio da lui diretto e le prospettive di studio e di intervento previste per l’immediato futuro.

Davanti ad un folto pubblico – graditissima la presenza di Claude Albore Livadie – Luca Di Franco ha tracciato un quadro piuttosto denso di quella che è stata e sarà l’attività scientifica sul territorio sorrentino, partendo dal concetto base che l’archeologia deve dare risposte per costruire un futuro di appartenenza identitaria, in cui il cittadino deve sentirsi parte attiva di un progetto di crescita culturale e di difesa del proprio territorio.

Lo strumento indispensabile per ottenere un simile risultato è la Carta Archeologica, progetto che vedrà la luce entro il 2022 con una pubblicazione che metterà ordine sistematico su un territorio – quello sorrentino – che sebbene non offra dati cospicui come quello caprese – il cui progetto di Carta Archeologica iniziato da Filippo Demma, prevederà anch’esso una prossima pubblicazione nell’arco dei cinque anni di progetto previsti – si impone come straordinario contesto di ideologia imperiale con i suoi numerosi resti di edifici privati e pubblici. Questa Carta Archeologica, curata da Giovanni Di Maio, sistematizzerà una serie di dati frutto dell’intenso lavoro di un’equipe che negli anni ha visto lavorare sul campo archeologi come Filippo Demma e Carlo Rescigno, e che ora si affida – sotto la direzione di Di Franco – a Teresa Laudonia. Inutile aggiungere che la redazione della Carta Archeologica di Sorrento permetterà di avere lo strumento per consentire alle istituzioni – scientifiche e comunali – di predisporre le necessarie azioni rivolte alla migliore tutela e valorizzazione delle evidenze archeologiche del territorio. Evidenze che sono state raccolte in una banca dati che avrà un “range” temporale compreso tra l’ epoca preistorica e il periodo basso medievale.

La conferenza di Di Franco ha dimostrato anche che ogni studio, ogni indagine scientifica, non può che prendere avvio da una ricerca d’archivio. Infatti, la prima delle attestazioni archivistiche di Sorrento è la splendida veduta a volo d’uccello della città. Realizzata intorno al 1570 ad opera di un anonimo, fu pubblicata dal compianto Mario Russo nei suoi primi studi ed oggi è custodita nella Biblioteca Angelica di Roma. Da questa pianta si possono dedurre alcune delle fasi più antiche della città di Sorrento, come ad esempio quella romana. Ed è proprio sulla città romana che si è concentrato l’intervento del Di Franco.

Sorrento romana, come è noto, si sviluppa con un impianto urbano che ricalca quello di IV secolo di età sannitica. L’attività archeologica che Di Franco ha presentato ha riguardato il biennio 2020-2021 ed ha proprio avuto ad oggetto l’indagine rivolta a meglio inquadrare l’evidenza ideologico-imperiale nella città di Sorrento.

I campi di intervento di questi due anni di ricerche hanno interessato i rilievi e le ricostruzioni della villa di Capo di Sorrento ( per la quale sono stati stanziati 5 milioni di euro per il suo recupero indirizzato ad una miglior tutela e valorizzazione), il recupero dell’area archeologica del Museo Correale di Terranova, gli scavi GORI nell’ambito del progetto di dismissione dell’impianto di depurazione Marina Grande, l’interro e copertura degli scavi presso l’Istituto scolastico San Paolo, la pulizia e rilievo del ninfeo grande della villa di Agrippa Postumo.

I risultati, che saranno appunto resi pubblici entro l’anno, offrono un quadro aggiornato, scientifico anche delle importanti intuizioni di Mario Russo che già aveva, ad esempio, individuato spazi pubblici ora confermati appunto dal dato archeologico. Uno “spazio archeologico” che ha soprattutto nelle ville il suo aspetto più strepitoso ed ancora non del tutto definito.

La villa di Agrippa Postumo e le altre offrono anche l’idea di immaginare come doveva essere l’antica Sorrento romana: una città di ville, simile a Stabiae o forse più uguale ancora ad Ercolano. Una cittadina d’elite in cui si esprimeva la luxuria, l’otium di ricchi proprietari o di importanti personaggi gravitanti nell’orbita della corte imperiale. Una città che viveva in simbiosi con la vicina Capri, a cui l’ombroso Tiberio aveva affidato il riposo dalle sue ansie e paure di padrone del mondo.